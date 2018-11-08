Журналистка примерила объёмный зад и рассказала о пережитом ужасе

Британка использовала накладки на ягодицы, которые по своим размерам похожи на формы Ким Кардашьян.

Журналистка The Sun Хейли Ричардсон проверила реакцию прохожих на объёмный зад. О своём опыте она рассказала в соответствующей колонке. Об этом сообщило издание The Sun.

Журналистка написала, что у неё скромные размеры, поэтому девушке было интересно понять, сможет ли она справиться с большими и круглыми ягодицами, как у Ким. В связи с этим она использовала примитивный наряд с поддельным задом, который ей предоставил Amazon.