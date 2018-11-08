Журналистка примерила объёмный зад и рассказала о пережитом ужасе
Фото © Instagram/kimkardashian
Британка использовала накладки на ягодицы, которые по своим размерам похожи на формы Ким Кардашьян.
Журналистка The Sun Хейли Ричардсон проверила реакцию прохожих на объёмный зад. О своём опыте она рассказала в соответствующей колонке. Об этом сообщило издание The Sun.
Журналистка написала, что у неё скромные размеры, поэтому девушке было интересно понять, сможет ли она справиться с большими и круглыми ягодицами, как у Ким. В связи с этим она использовала примитивный наряд с поддельным задом, который ей предоставил Amazon.
По словам журналистки, сложнее всего ей было подобрать подходящую одежду. Девушке постоянно приходилось подтягивать штаны, которые сползали по её бёдрам. Помимо всего прочего, огромные размеры мешали Хейли в столовой — ей приходилось два раза просить коллегу подвинуться, чтобы суметь пройти за свой стол.