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Регион
Опубликовано 8 ноября 2018, 21:00

В Госдуме поддержали перераспределение акцизов на крепкий алкоголь в регионы

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Мордасов

Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов

Большую часть акцизов планируют передавать в региональные бюджеты. То же самое относится и к сборам с нефтепродуктов.

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента во втором чтении принять законопроект о перераспределении с 2019 года акцизов на алкоголь и нефтепродукты. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что со следующего года 80% от акцизных сборов будут направляться в региональные бюджеты, а оставшиеся 20% — в федеральный. Данная норма распространяется только на алкогольную продукцию крепостью выше 9%. Таким образом, в 2019 году региональные бюджеты получат дополнительно около 59 миллиардов рублей.

Такая мера предлагается в качестве компенсации за отмену налога на движимое имущество для организаций.

Что касается нефтепродуктов: автомобильного бензина, дизельного топлива, моторных масел российского производства, то здесь предполагается поэтапное повышение доли, отчисляемой в региональные бюджеты. Так, в 2019-м планируется направить в регионы до 66,6% от общей суммы сбора. С 2024 года в федеральный бюджет акцизы на нефтепродукты поступать не будут.

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Евгений Шуваев
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