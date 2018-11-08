В Госдуме поддержали перераспределение акцизов на крепкий алкоголь в регионы

Большую часть акцизов планируют передавать в региональные бюджеты. То же самое относится и к сборам с нефтепродуктов.

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента во втором чтении принять законопроект о перераспределении с 2019 года акцизов на алкоголь и нефтепродукты. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что со следующего года 80% от акцизных сборов будут направляться в региональные бюджеты, а оставшиеся 20% — в федеральный. Данная норма распространяется только на алкогольную продукцию крепостью выше 9%. Таким образом, в 2019 году региональные бюджеты получат дополнительно около 59 миллиардов рублей.

Такая мера предлагается в качестве компенсации за отмену налога на движимое имущество для организаций.