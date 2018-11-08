Фотограф превратил пивные шлемы в подставки для вспышек

По мнению японца, сделать идеальный кадр можно только в том случае, если удастся организовать хорошее освещение.

Японский фотограф Нишихиро придумал достаточно нестандартный способ облегчить себе работу. Он решил отказаться от использования напольного оборудования — фотограф прикрепил необходимые гаджеты к своей голове.

Фотограф купил пивной шлем, однако вместо двух банок он закрепил в специальных отсеках вспышки. Если необходимо, фотограф заменяет вспышки на светоотражатели или же рассеиватели.