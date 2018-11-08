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Регион
Опубликовано 8 ноября 2018, 20:03

Фотограф превратил пивные шлемы в подставки для вспышек

Фото: &copy; Twitter / nishihiro0312

Фото: © Twitter / nishihiro0312

По мнению японца, сделать идеальный кадр можно только в том случае, если удастся организовать хорошее освещение.

Японский фотограф Нишихиро придумал достаточно нестандартный способ облегчить себе работу. Он решил отказаться от использования напольного оборудования — фотограф прикрепил необходимые гаджеты к своей голове.

Фотограф купил пивной шлем, однако вместо двух банок он закрепил в специальных отсеках вспышки. Если необходимо, фотограф заменяет вспышки на светоотражатели или же рассеиватели.

Данное изобретение позволяет фотографу освободить руки, а также даёт возможность свободно передвигаться по студии. При этом фотографу не нужно каждый раз переставлять напольные приборы с одного места на другое.

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Сергей Сурепин
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