Фотограф превратил пивные шлемы в подставки для вспышек
Фото: © Twitter / nishihiro0312
По мнению японца, сделать идеальный кадр можно только в том случае, если удастся организовать хорошее освещение.
Японский фотограф Нишихиро придумал достаточно нестандартный способ облегчить себе работу. Он решил отказаться от использования напольного оборудования — фотограф прикрепил необходимые гаджеты к своей голове.
ドリンクホルダー付きの帽子を購入し、ストロボを取り付けてみました。— にしひろ (@nishihiro0312) November 1, 2018
これでイベント時の腕の負担も減る！（怪しいか？）
丸型の大型ディヒューザを付ければ、ネズミ系のキャラクターみたいで可愛くないですか？ｗｗ
片方をドリンクにすれば撮影しながら水分補給も可 pic.twitter.com/5yct1U4fRB
Фотограф купил пивной шлем, однако вместо двух банок он закрепил в специальных отсеках вспышки. Если необходимо, фотограф заменяет вспышки на светоотражатели или же рассеиватели.
Данное изобретение позволяет фотографу освободить руки, а также даёт возможность свободно передвигаться по студии. При этом фотографу не нужно каждый раз переставлять напольные приборы с одного места на другое.