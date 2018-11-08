Amazon выпустила голосовой помощник Alexa на Windows 10
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В настоящий момент приложение доступно для загрузки в Microsoft Store в США, Германии и Великобритании.
Компания Amazon запустила голосового помощника Alexa для операционной системы Windows 10. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Голосовой помощник позволит устанавливать напоминания, воспроизводить музыку, управлять календарём, а также решать другие задачи. Вызывать помощника можно с помощью голоса.
В настоящий момент приложение доступно в магазине Microsoft Store. Сервис пока работает в трёх странах — США, Германии и Великобритании. Запуск на других рынках ожидается в 2019 году.