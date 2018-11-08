Amazon выпустила голосовой помощник Alexa на Windows 10

В настоящий момент приложение доступно для загрузки в Microsoft Store в США, Германии и Великобритании.

Компания Amazon запустила голосового помощника Alexa для операционной системы Windows 10. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Голосовой помощник позволит устанавливать напоминания, воспроизводить музыку, управлять календарём, а также решать другие задачи. Вызывать помощника можно с помощью голоса.