Только 10% россиян создают сложные пароли для аккаунтов в соцсетях

Оказалось, что 19 процентов респондентов никогда не меняют пароль, а ещё 29 процентов — только после взлома.

Только 10% россиян защищают свои учётные записи в социальных сетях, онлайн-магазинах и почтовых службах с помощью сложных паролей. При этом практически половина пользователей считает, что их данные неинтересны хакерам.

55% россиян используют одинаковые пароли для различных учётных записей. 94% из них при этом знают, что это опасно. К такому выводу пришли исследователи из Avast.