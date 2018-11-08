Только 10% россиян создают сложные пароли для аккаунтов в соцсетях
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Оказалось, что 19 процентов респондентов никогда не меняют пароль, а ещё 29 процентов — только после взлома.
Только 10% россиян защищают свои учётные записи в социальных сетях, онлайн-магазинах и почтовых службах с помощью сложных паролей. При этом практически половина пользователей считает, что их данные неинтересны хакерам.
55% россиян используют одинаковые пароли для различных учётных записей. 94% из них при этом знают, что это опасно. К такому выводу пришли исследователи из Avast.
Также стало известно, что 19% опрошенных никогда не меняют пароль, а 29% — только после взлома. При этом только 10% респондентов создают сложные пароли. Сразу же 67% россиян не проверяют, есть ли у кого-то доступ к их учётным записям.