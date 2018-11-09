Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2018, 10:36

В России могут взять под контроль почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Фото: &copy;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Внесённый в Госдуму законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.

В России предложили взять под контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и оплату услуг связи на сумму более 50 тысяч рублей. Авторами соответствующей инициативы стала группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату парламента и размещён в электронной базе.

Согласно документу, список операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается дополнить сделками с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей и операциями по получению НКО средств от иностранной или международной организации, другого государства или физлица на сумму от 100 тысяч рублей. Контролировать это будет Росфинмониторинг.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Во всех указанных в документе случаях должны учитываться и денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные приведённым суммам.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • Госдума
  • Анатолий Аксаков
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar