В России могут взять под контроль почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Внесённый в Госдуму законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.

В России предложили взять под контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и оплату услуг связи на сумму более 50 тысяч рублей. Авторами соответствующей инициативы стала группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату парламента и размещён в электронной базе.

Согласно документу, список операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается дополнить сделками с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей и операциями по получению НКО средств от иностранной или международной организации, другого государства или физлица на сумму от 100 тысяч рублей. Контролировать это будет Росфинмониторинг.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.