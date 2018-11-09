В России могут взять под контроль почтовые переводы от 100 тысяч рублей
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Внесённый в Госдуму законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.
В России предложили взять под контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и оплату услуг связи на сумму более 50 тысяч рублей. Авторами соответствующей инициативы стала группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату парламента и размещён в электронной базе.
Согласно документу, список операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается дополнить сделками с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей и операциями по получению НКО средств от иностранной или международной организации, другого государства или физлица на сумму от 100 тысяч рублей. Контролировать это будет Росфинмониторинг.
В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Во всех указанных в документе случаях должны учитываться и денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные приведённым суммам.