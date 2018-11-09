Количество одновременных игроков в Fortnite превысило 8 миллионов человек

Как сообщили разработчики популярного шутера, ещё в феврале этот показатель был в два раза меньше.

Компания Epic Games сообщила о том, что в настоящий момент в Fortnite одновременно играет 8,3 миллиона человек. По словам разработчиков, этот показатель будет расти, так как игру недавно запустили на территории Южной Кореи.

Для сравнения: пиковое количество одновременных игроков у PUBG (прямой конкурент Fortnite) за последнее время достигает отметки в 900 тысяч игроков. Данные были взяты из версии игры для ПК. При этом во всех играх Steam всего набирается порядка 5 миллионов игроков (рекорд сервиса — 16 миллионов).