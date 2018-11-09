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Регион
Опубликовано 9 ноября 2018, 13:02

Количество одновременных игроков в Fortnite превысило 8 миллионов человек

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Как сообщили разработчики популярного шутера, ещё в феврале этот показатель был в два раза меньше.

Компания Epic Games сообщила о том, что в настоящий момент в Fortnite одновременно играет 8,3 миллиона человек. По словам разработчиков, этот показатель будет расти, так как игру недавно запустили на территории Южной Кореи.

Для сравнения: пиковое количество одновременных игроков у PUBG (прямой конкурент Fortnite) за последнее время достигает отметки в 900 тысяч игроков. Данные были взяты из версии игры для ПК. При этом во всех играх Steam всего набирается порядка 5 миллионов игроков (рекорд сервиса — 16 миллионов).

В настоящий момент результат Fortnite опережает показатель League of Legends (7,5 миллиона). Разработчики сообщили, что они продолжают вкладывать деньги в маркетинг, чтобы этот показатель рос.

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Сергей Сурепин
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