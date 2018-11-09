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Регион
Опубликовано 9 ноября 2018, 13:13

Новые "Мстители" будут самым длинным фильмом Marvel

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск

В настоящий момент четвёртый фильм находится в стадии постпродакшена, однако режиссёр уже поделился информацией о хронометраже.

В 2018 году фильм "Мстители: Война бесконечности" взял рекорд по продолжительности среди картин киновселенной Marvel. Фильм длился 2 часа 29 минут.

По всей видимости, этот рекорд будет побит. И сделает это сиквел "Войны бесконечности". Об этом рассказал режиссёр ленты Джо Руссо. По его словам, в настоящий момент лента длится ровно 3 часа. Режиссёр пока не знает, изменится ли этот хронометраж.

Напомним, премьера четвёртых "Мстителей" запланирована на 3 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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