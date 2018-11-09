Новые "Мстители" будут самым длинным фильмом Marvel
Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск
В настоящий момент четвёртый фильм находится в стадии постпродакшена, однако режиссёр уже поделился информацией о хронометраже.
В 2018 году фильм "Мстители: Война бесконечности" взял рекорд по продолжительности среди картин киновселенной Marvel. Фильм длился 2 часа 29 минут.
По всей видимости, этот рекорд будет побит. И сделает это сиквел "Войны бесконечности". Об этом рассказал режиссёр ленты Джо Руссо. По его словам, в настоящий момент лента длится ровно 3 часа. Режиссёр пока не знает, изменится ли этот хронометраж.
Напомним, премьера четвёртых "Мстителей" запланирована на 3 мая 2019 года.