Стали известны технические характеристики PlayStation Classic
Фото: © flickr.com / PlayStation.Blog
По словам разработчиков, для каждой игры будет предусмотрено пятнадцать слотов сохранений.
Сид Шуман (директор социальных медиа PlayStation) в публикации PlayStation Blog рассказал, что ретроконсоль PlayStation Classic полностью повторит дизайн оригинального устройства. Благодаря своим небольшим габаритам она сможет поместиться даже в задний карман штанов.
Также стало известно, что геймпад будет представлять собой полноценную реплику оригинального контроллера. Всего в консоли будет 15 слотов сохранений для каждой игры (всего их будет 20).
Выход консоли PlayStation Classic запланирован на 3 декабря. Стоить консоль будет 100 долларов.