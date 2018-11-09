Стали известны технические характеристики PlayStation Classic

По словам разработчиков, для каждой игры будет предусмотрено пятнадцать слотов сохранений.

Сид Шуман (директор социальных медиа PlayStation) в публикации PlayStation Blog рассказал , что ретроконсоль PlayStation Classic полностью повторит дизайн оригинального устройства. Благодаря своим небольшим габаритам она сможет поместиться даже в задний карман штанов.

Также стало известно, что геймпад будет представлять собой полноценную реплику оригинального контроллера. Всего в консоли будет 15 слотов сохранений для каждой игры (всего их будет 20).