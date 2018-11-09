Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2018, 13:23

Стали известны технические характеристики PlayStation Classic

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com / PlayStation.Blog

Фото: © flickr.com / PlayStation.Blog

По словам разработчиков, для каждой игры будет предусмотрено пятнадцать слотов сохранений.

Сид Шуман (директор социальных медиа PlayStation) в публикации PlayStation Blog рассказал, что ретроконсоль PlayStation Classic полностью повторит дизайн оригинального устройства. Благодаря своим небольшим габаритам она сможет поместиться даже в задний карман штанов.

Также стало известно, что геймпад будет представлять собой полноценную реплику оригинального контроллера. Всего в консоли будет 15 слотов сохранений для каждой игры (всего их будет 20).

Выход консоли PlayStation Classic запланирован на 3 декабря. Стоить консоль будет 100 долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • sony
  • playstation
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar