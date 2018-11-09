Британка от страха смерти похудела на целый центнер

Врачи говорили о том, что женщина может лишиться собственной жизни в течение года из-за ожирения.

Британка Максин Врен похудела сходу на 110 килограммов. Это произошло после того, как врачи пообещали ей скорую смерть. Из-за ожирения, само собой. Об этом сообщает Daily Mail.

После очередного посещения клиники 33-летняя воспитательница всерьёз испугалась смерти. Она весила 176 килограммов. Женщине рассказали о том, что если она не изменит свой образ жизни, то она не проживет больше года.