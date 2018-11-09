Британка от страха смерти похудела на целый центнер
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Врачи говорили о том, что женщина может лишиться собственной жизни в течение года из-за ожирения.
Британка Максин Врен похудела сходу на 110 килограммов. Это произошло после того, как врачи пообещали ей скорую смерть. Из-за ожирения, само собой. Об этом сообщает Daily Mail.
После очередного посещения клиники 33-летняя воспитательница всерьёз испугалась смерти. Она весила 176 килограммов. Женщине рассказали о том, что если она не изменит свой образ жизни, то она не проживет больше года.
Таким образом, женщина решила обратиться в центр похудения. В итоге на протяжении трёх лет ей удалось добиться показателя в 65,5 килограмма. За это время британка вышла замуж и получила звание "Женщина года" — ей его присудила организация, которая предоставляет помощь людям, страдающим ожирением.