Фанаты "Гарри Поттера" нашли ошибку в новом фильме "Фантастические твари"

Недовольными зрители остались после просмотра "Преступлений Грин-де-Вальда", а предметом спора стала профессор Минерва Макгонагалл.

Фанаты вселенной Гарри Поттера обнаружили ошибку в новой ленте "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда". В российском прокате фильм выйдет только 15 ноября, но в США ленту уже показали.

Сообщается, что в списке персонажей ленты есть профессор Минерва Макгонагалл. Дело в том, что действие фильма разворачивается в 1927 году — на тот момент профессор ещё не родилась.