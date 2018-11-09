Фанаты "Гарри Поттера" нашли ошибку в новом фильме "Фантастические твари"
Кадр фильма “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда ”/ © Кинопоиск
Недовольными зрители остались после просмотра "Преступлений Грин-де-Вальда", а предметом спора стала профессор Минерва Макгонагалл.
Фанаты вселенной Гарри Поттера обнаружили ошибку в новой ленте "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда". В российском прокате фильм выйдет только 15 ноября, но в США ленту уже показали.
Сообщается, что в списке персонажей ленты есть профессор Минерва Макгонагалл. Дело в том, что действие фильма разворачивается в 1927 году — на тот момент профессор ещё не родилась.
Фанаты подсчитали, что примерная дата рождения профессора — 1935 год. В пятой части "Гарри Поттера" действие разворачивается в 1990-х годах. На тот момент она работала в Хогвартсе уже 39 лет. Из этого следует, что преподавательница стала профессором трансфигурации примерно во второй половине 1950-х годов.