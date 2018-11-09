Блогер в игре скормил феминистку аллигатору и получил бан на YouTube

YouTube заблокировал блогера, который скормил феминистку аллигатору в Red Dead Redemption — 2.

Авторы GTA V выпустили новый хит — Red Dead Redemption — 2. События новинки разворачиваются на Диком Западе. В игре есть суфражистки — женщины, борющиеся за равноправие женщин. В Интернете начали появляться видеоролики, в которых геймеры издеваются над активистками. Один и вовсе скормил феминистку аллигатору. Его видеоролик собрал больше миллиона просмотров и вызвал общественный резонанс.

Видеоблогер Shirrako опубликовал на своём YouTube-канале видео под названием "Кормлю аллигатора назойливой феминисткой". В ролике геймер сначала запугивает активистку, затем ловит её лассо, привязывает к лошади и волочит по земле к болоту. Кульминацией становится кормёжка гигантского земноводного кричащей суфражисткой. Ролик стал популярным в соцсетях, собрал более миллиона просмотров и 10 000 комментариев.

Популярность одиозного клипа не осталась незамеченной сервисом YouTube, и канал Shirrako получил бан. "YouTube заблокировал мой канал, потому что я убил персонажа-женщину в Red Dead Redemption — 2. Говорят, это демонстрация насилия. Всю игру вы убиваете мужчин, но всем всё равно. Стоит только ударить женщину — вам выдают бан. Сумасшедшие", — пожаловался Shirrako в "Твиттере".

Решение видеохостинга одобрили далеко не все. Например видеомейкер KEEM, у которого только в "Твиттере" почти 2,5 миллиона подписчиков, осудил политику площадки. По его мнению, блокировать канал Shirrako из-за того, что он убил персонажа в игре, — чересчур. Вскоре в комментариях под постом KEEM объявился Райан Уайт, директор игрового направления YouTube. Он сообщил, что компания пересмотрела своё решение и разблокировала канал Shirrako. При этом видеохостинг прикрыл его ролики с убийствами предупреждением о наличии непристойных сцен.