"Геральт, у тебя ус отклеился". Что нужно знать о сериале "Ведьмак" от Netflix?

Оглавление Почему началась шумиха? Сравнение с "Игрой престолов" Кто создаёт сериал "Ведьмак"? Ведьмак вновь мог стать поляком Что не так с Суперменом? Кто ещё снимется в будущем сериале?

Почему началась шумиха?

Мало кто мог подумать 11 лет назад о том, что некогда книжная серия "Ведьмак", которая со временем перебралась сначала на персональные компьютеры, а позже и на консоли, заинтересует больших боссов из киноиндустрии. Время шло, популярность польского боевика росла, словно биткоин в 2017 году. Именно благодаря виртуальным приключениям Геральта из Ривии (это главный герой) о Польше начали говорить во всём мире. И если раньше речь шла максимум о юморе, связанном с речью местного населения (да, все эти пресловутые шутки про пше-пше), то теперь поляками гордятся, удивляясь, как можно было создать настолько масштабную игру.

Проходит ещё несколько лет. И теперь на приключения Геральта обращают внимание в руководстве Netflix. Самый крупный и самый щедрый сервис стриминга, который вливает сотни миллионов долларов в авторские проекты, быстро смекнул, что на будущем шоу можно будет завоевать уйму денег и привлечь внимание геймеров к сервису.

Не обошлось и без политиков. На вторую часть игры "Ведьмак: Убийцы королей", которая вышла в 2011 году сначала на персональных компьютерах, а годом позже добралась до консоли Microsoft Xbox 360, обратил внимание тогда ещё президент США Барак Обама. Про игру он заговорил в 2014 году во время проведения пресс-конференции в Варшаве. Оказалось, что американский президент получил игру в подарок от премьер-министра Польши Дональда Туска. Тогда первый чернокожий президент США заявил, что игровой серии удалось завоевать фанатов по всему миру (и это на самом деле так), а также подметил, что "Ведьмак" — хороший пример, как Польша и таланты граждан этой страны вписались в мировую экономику.

Фото © CD Projekt RED

Сравнение с "Игрой престолов"

Уже совсем скоро HBO представит заключительный сезон "Игры престолов". И это звёздный час для Netflix и их вариации на тему "Ведьмака". Дело в том, что действие сериала о Геральте, подобно "Игре престолов", происходит в грязном и окровавленном средневековом мире фантазий. Как и в случае с шоу о Джоне Сноу, адаптация польских книжек создаёт лабиринт конкурирующих политических интриг и циничных личных привязанностей. Здесь тоже есть драконы, здесь тоже происходит вечная ругань между персонажами, которые бросаются огнём со своих вершин.

У сериала "Ведьмак" есть все шансы стать лучше "Игры престолов". Во-первых, авторы нового шоу могут сделать работу над ошибками, которые были допущены в HBO. Во-вторых, сериал всё же будет концентрироваться в большей мере на одном персонаже, в отличие от "Игры престолов". Сам Геральт — ведьмак. Этот термин создатель вселенной Анджей Сапковский использует для описания отряда преднамеренно мутировавших людей, применяющих коктейли ядовитых наркотиков для усиления своих рефлексов и магических сил.

Фото © CD Projekt RED

Ещё одна сильная сторона сериала "Ведьмак" — это то, что Геральт — первый из немногих антигероев, чей моральный статус постоянно установлен на отметке "всё сложно". Приятели Геральта тоже ему под стать. Среди них: смехотворный тщеславный поэт, играющий на арфе, клан древних волшебниц, использующих магию, чтобы выглядеть красивыми, шпионы, бандиты и бывшие солдаты, пепельно-злобная принцесса с мечом по имени Цири, вокруг которой вращаются многие из более поздних книг. В общем, эдакий средневековый "Отряд самоубийц".

Кто создаёт сериал "Ведьмак"?

Лорен Хиссрич Шоураннером проекта Netflix наняла Лорен Хиссрич.

Шоураннером проекта Netflix наняла Лорен Хиссрич. В этом сериале она отвечает за сценарий и запуск. Само собой, Netflix рассчитывает только на успех. До этого Лорен Хиссрич работала над сериалом "Сорвиголова", который, как и будущий "Ведьмак", также выходил на Netflix. Всего она создала три эпизода про супергероя. Также уже известно, что постановщиком некоторых эпизодов "Ведьмака" выступит Алик Сахаров. Он — один из козырей шоу, так как работал над всё той же "Игрой престолов", а также над "Карточным домиком" и сериалом "Озарк".

Съёмки будущего сериала стартуют в ноябре 2018 года. Для этих целей команда направилась в Будапешт. Все съёмки планируется провести в Восточной Европе. Всего у съёмочной группы есть время до мая 2019 года — именно тогда должен завершиться начальный производственный процесс и начаться этап монтажа. Первые эпизоды нам обещают показать во второй половине 2019 года.

Ведьмак вновь мог стать поляком

Работа компании Netflix — не первая попытка снять киноадаптацию приключений Геральта из Ривии. В 2002 году на польском телевидении выходил сериал под названием Wiedźmin (это "ведьмак" на польском языке). Тогда зрители получили 13 эпизодов, которые были основаны на книгах "Меч предназначения" и "Последнее желание". Участие в проекте принимали локальные актёры, а главная роль досталась Михалу Жебровскому. Актёр рассказал, что ему поступало предложение принять участие в работе над "Ведьмаком" от Netflix, однако он "проспал" прослушивание: актёр сделал запись с тем, как он читает текст, отправил на день позже, но ему сказали, что время вышло.

И в итоге роль досталась Генри Кавиллу, которого в простонародье принято называть Суперменом. Именно ролью этого персонажа в фильмах "Человек из стали" и "Лига справедливости" он сильнее всего запомнился зрителям по всему миру. И, по всей видимости, ему не следовало вылезать из своего супергеройского трико.

Фото © CD Projekt RED

Что не так с Суперменом?

Такое чувство, что Генри Кавилла взяли от безысходности. Дело в том, что актёр лишился места в киновселенной DC — это произошло после того, как компания Warner Bros. решила сосредоточить внимание на создании сольного фильма о Супергёрл, противоречащего сложившимся устоям киновселенной. По всей видимости, такой кардинальный перевес в сторону девушки-супергероя произошёл на фоне скандалов с сексуальными домогательствами в Голливуде, а также на волне феминизма. Само собой, Человеку из стали сложно найти место в таком мире, поэтому проще всего было сбежать, променяв разноцветное трико на лошадь и меч.

Генри Кавилл Главные вопросы к Генри Кавиллу — сможет ли актёр справиться с тем грузом ответственности, который упал на его плечи.

Главные вопросы к Генри Кавиллу — сможет ли актёр справиться с тем грузом ответственности, который упал на его плечи. Проблема в том, что Генри Кавилл всегда вызывал негодование со стороны фанатов Супермена. У актёра нет искры в глазах, в его исполнении Человек из стали был максимально "каменным", будто просто выполнял поставленные задачи и просто читал тот текст, который для него заготовили.

Ещё одна проблема — мнимая звёздность Генри Кавилла. Несмотря на его роль Супермена, про актёра почти не говорят. В последний раз в Сети про него что-то писали в прошлом году, когда актёр отрастил усы для съёмок в фильме "Миссия невыполнима — 6". Тогда же стало известно, что студии Warner Brothers пришлось пойти на хитрость и стереть усы актёра с помощью компьютерной графики. Дело в том, что его персонаж Супермен не носит усов, а по контракту фильма "Миссия невыполнима" он не мог избавиться от волосиков у себя под носом. После этого об актёре вспомнили ещё раз в марте 2018 года — и снова из-за усов. На этот раз Генри Кавилл сбрил их, даже несмотря на то, что усы называли самыми дорогими в Голливуде (чтобы убрать их в "Лиге справедливости", было потрачено порядка 25 миллионов долларов).

Фото © CD Projekt RED

Кто ещё снимется в будущем сериале?

Фрейя Аллан Роль юной княжны Цинтры (она же Цири) досталась Фрейе Аллан.

Если закрыть глаза на Кавилла, то оставшиеся актёры, которые получили основные роли в будущем сериале от Netflix, практически неизвестны. Аналогичная ситуация была и с "Игрой престолов", когда актёры до крупного проекта снимались в мелких фильмах либо вообще ещё учились в университете.