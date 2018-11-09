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Опубликовано 9 ноября 2018, 17:05

Лучше "Мстителей": "Веном" стал самым кассовым фильмом года в России

Кадр фильма "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

Фантастическому боевику от студии Sony понадобилось лишь тридцать пять дней на то, чтобы установить рекорд.

Фильм "Веном", который снял Рубен Флейшер, официально стал самым кассовым в 2018 году в России. Экранизация комикса собрала в прокате 1,89 миллиарда рублей.

Таким образом, лента обогнала майский хит от Marvel — "Мстители: Война Бесконечности". На то, чтобы достичь этого показателя, фильму понадобилось 35 дней. В настоящий момент лента занимает 6-е место среди самых кассовых премьер в истории РФ.

На 5-м месте находится мультфильм "Тайная жизнь домашних животных" (он собрал 1,99 миллиарда рублей). Лидером всё ещё остаётся "Аватар" (3,52 миллиарда рублей). Премьера "Венома" состоялась 4 октября.

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Сергей Сурепин
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