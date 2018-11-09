Лучше "Мстителей": "Веном" стал самым кассовым фильмом года в России

Фантастическому боевику от студии Sony понадобилось лишь тридцать пять дней на то, чтобы установить рекорд.

Фильм "Веном", который снял Рубен Флейшер, официально стал самым кассовым в 2018 году в России. Экранизация комикса собрала в прокате 1,89 миллиарда рублей.

Таким образом, лента обогнала майский хит от Marvel — "Мстители: Война Бесконечности". На то, чтобы достичь этого показателя, фильму понадобилось 35 дней. В настоящий момент лента занимает 6-е место среди самых кассовых премьер в истории РФ.