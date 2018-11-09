Трёхкратный олимпийский чемпион по боксу обвинён в педофилии

Он тронул 12-летнего. Знаменитого на весь мир спортсмена арестовали за изнасилование.

Трёхкратный чемпион Олимпийский игр по боксу Феликс Савон был арестован на Кубе. Его обвиняют в изнасиловании 12-летнего подростка.

51-летний кубинец находится в тюрьме с 30 сентября. До этого правительство страны не предавало огласке то, что произошло. Спортсмен был уже замешан в подобном, однако Правительство Кубы покрывало его. Страна была заинтересована в том, что сохранить положительный образ одного из самых известных спортсменов Кубы.