Samsung показала Android-раскладушку за 100 тысяч рублей

Новый гаджет получил два экрана: один из них расположен внутри, а второй — снаружи устройства.

Компания Samsung в Китае представила флагманский смартфон. Это Android-устройство под названием W2019. Цена — 1500 долларов.

У смартфона есть два экрана (внутри и снаружи). Оба дисплея выполнены по технологии AMOLED. Диагональ — 4,2 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Гаджет получил 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти.