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Опубликовано 9 ноября 2018, 17:32

Samsung показала Android-раскладушку за 100 тысяч рублей

Фото &copy; AP Photo/Eric Risberg

Фото © AP Photo/Eric Risberg

Новый гаджет получил два экрана: один из них расположен внутри, а второй — снаружи устройства.

Компания Samsung в Китае представила флагманский смартфон. Это Android-устройство под названием W2019. Цена — 1500 долларов.

У смартфона есть два экрана (внутри и снаружи). Оба дисплея выполнены по технологии AMOLED. Диагональ — 4,2 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Гаджет получил 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти.

Samsung W2019 доступен в розовом и сером цветах корпуса. Доступен смартфон будет только в Китае. Продажи начнутся до конца ноября.

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Сергей Сурепин
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