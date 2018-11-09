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Регион
Опубликовано 9 ноября 2018, 22:35

СМИ: Пригожин организовал официальный обед на встрече Шойгу и ливийского маршала

Фото: &copy; РИА "Новости"/Алексей Филиппов

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Филиппов

Российский ресторатор Евгений Пригожин организовал официальный обед на прошедших в Москве переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По информации ТАСС, также Пригожин во время встречи глав оборонных ведомств двух стран участвовал в обсуждении культурной программы визита делегации Ливии.

Ранее Лайф писал, что темой переговоров Шойгу и Хафтара была ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке. Также стороны обсудили Северную Африку и вопросы борьбы с международным терроризмом.

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Андрей Довлатов
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