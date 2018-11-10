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Опубликовано 9 ноября 2018, 21:18

Назван главный победитель кинофестиваля "Улыбнись, Россия!"

Фото: &copy; YouTube / Культ Кино

Фото: © YouTube / Культ Кино

Основную награду мероприятия, которое проходило в Туле с 3 по 9 ноября, получила комедия "Ночная смена".

Фильм снял российский режиссёр Марюс Вайсберг. Лента получила приз в номинации "За самую весёлую, острую, умную комедию". Награду режиссёру вручили Аркадий Инин (заслуженный деятель искусств РФ) и Алла Сурикова (президент фестиваля).

Приз "За лучшую короткометражную комедию" получила лента "Взятка". Приз прессы и киноведов получил фильм "Ёлки новые", а награду "За самую детскую комедию" получила лента "Бегство рогатых викингов".

Напомним, фестиваль "Улыбнись, Россия!" — это ежегодный смотр комедийных и музыкальных фильмов, который проводился с 2000 года в различных городах России. С 2012 года его постоянной площадкой стал город Тула.

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Сергей Сурепин
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