Назван главный победитель кинофестиваля "Улыбнись, Россия!"

Основную награду мероприятия, которое проходило в Туле с 3 по 9 ноября, получила комедия "Ночная смена".

Фильм снял российский режиссёр Марюс Вайсберг. Лента получила приз в номинации "За самую весёлую, острую, умную комедию". Награду режиссёру вручили Аркадий Инин (заслуженный деятель искусств РФ) и Алла Сурикова (президент фестиваля).

Приз "За лучшую короткометражную комедию" получила лента "Взятка". Приз прессы и киноведов получил фильм "Ёлки новые", а награду "За самую детскую комедию" получила лента "Бегство рогатых викингов".