Съёмки нового "Джея и Молчаливого Боба" начнутся в 2019 году

По словам одного из актёров, невероятный сценарий к фильму уже готов — в нём будут описаны проблемы современности.

Съёмки новой части фильма "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" стартуют в начале 2019 года. Об этом рассказал актёр Джейсон Мьюз.

По словам Мьюза, сценарий к ленте уже готов. Нам обещают рассказать о многих проблемах современного мира, которые обыграны будут в классическом стиле Джея и Молчаливого Боба. Основной актёрский состав будет тот же, лишь с поправкой на разницу в возрасте.