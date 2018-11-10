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Регион
Опубликовано 9 ноября 2018, 21:41

Съёмки нового "Джея и Молчаливого Боба" начнутся в 2019 году

Фото: &copy; Twitter / joblocom

Фото: © Twitter / joblocom

По словам одного из актёров, невероятный сценарий к фильму уже готов — в нём будут описаны проблемы современности.

Съёмки новой части фильма "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" стартуют в начале 2019 года. Об этом рассказал актёр Джейсон Мьюз.

По словам Мьюза, сценарий к ленте уже готов. Нам обещают рассказать о многих проблемах современного мира, которые обыграны будут в классическом стиле Джея и Молчаливого Боба. Основной актёрский состав будет тот же, лишь с поправкой на разницу в возрасте.

Напомним, оригинальная лента вышла в 2011 году. Кевин Смит планировал снять сиквел ещё в 2017 году, однако тогда возникли проблемы. Новая лента получит название "Перезагрузка Джея и Молчаливого Боба". Съёмки пройдут в Новом Орлеане.

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Сергей Сурепин
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