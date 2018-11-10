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Регион
Опубликовано 10 ноября 2018, 00:36

В Иордании из-за наводнения погибло семь человек

Наводнение, начавшееся 9 ноября, стало причиной гибели семи человек. Кроме того, идёт эвакуация сотен туристов из древнего города Петра.

Пресс-секретарь правительства Иордании Джумана Ганимат сообщила, что из-за стихии пострадало около двух десятков человек, многих местных жителей эвакуировали из-за паводка.

В некоторых районах повышение уровня воды привело к закрытию пустынной автомагистрали, сообщает Associated Press.

Ганимат также добавила, что в Петре находилось более 3600 туристов и сейчас правительство помогает им покинуть опасную зону.

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София Алабина
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