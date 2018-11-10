В международном аэропорту Эр-Рияда прорвало крышу из-за ливня
Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский
В Саудовской Аравии дождевые потоки повредили крышу и затопили помещения международного аэропорта Эр-Рияда. Об этом сообщает портал "Аль-Аджиль".
Saudi Arabia King Khalid Intl Airport Riyadh inundates as a result of torrential rains pic.twitter.com/z07IOw1c6f— Khalid khi (@khalid_pk) 9 ноября 2018 г.
Отмечается, что большое количество воды затронуло багажное отделение.
Напомним, что 8 ноября циклон принёс в Саудовскую Аравию сильные ливни, которые идут в разных городах королевства.