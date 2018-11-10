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Регион
Опубликовано 10 ноября 2018, 06:39

В международном аэропорту Эр-Рияда прорвало крышу из-за ливня

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Саудовской Аравии дождевые потоки повредили крышу и затопили помещения международного аэропорта Эр-Рияда. Об этом сообщает портал "Аль-Аджиль".

Отмечается, что большое количество воды затронуло багажное отделение.

Напомним, что 8 ноября циклон принёс в Саудовскую Аравию сильные ливни, которые идут в разных городах королевства.

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Алина Раппопорт
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