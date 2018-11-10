Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят усыновить ребёнка из Армении

Популярный американский рэпер не теряет надежд на создание семьи, в которой будет семеро детей.

В Сети появилась информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст скоро опять станут родителями. На этот раз звёздная пара хочет усыновить ребёнка.

По информации источника, приближённого к кругу семьи, пара хочет принять у себя мальчика из Армении. Как стало известно, с этим ребёнком звёздная пара познакомилась во время своего визита в страну в 2015 году.