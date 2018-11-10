Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят усыновить ребёнка из Армении
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Популярный американский рэпер не теряет надежд на создание семьи, в которой будет семеро детей.
В Сети появилась информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст скоро опять станут родителями. На этот раз звёздная пара хочет усыновить ребёнка.
По информации источника, приближённого к кругу семьи, пара хочет принять у себя мальчика из Армении. Как стало известно, с этим ребёнком звёздная пара познакомилась во время своего визита в страну в 2015 году.
Напомним, в настоящий момент семья воспитывает троих детей. Ранее Ким рассказывала, что беременность ей далась очень тяжело, в связи с чем последнего ребёнка вынашивала суррогатная мать. Что же касается Канье, то он хочет семерых детей.