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Регион
Опубликовано 10 ноября 2018, 09:10

Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят усыновить ребёнка из Армении

Фото: &copy; Twitter / RapUp

Фото: © Twitter / RapUp

Популярный американский рэпер не теряет надежд на создание семьи, в которой будет семеро детей.

В Сети появилась информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст скоро опять станут родителями. На этот раз звёздная пара хочет усыновить ребёнка.

По информации источника, приближённого к кругу семьи, пара хочет принять у себя мальчика из Армении. Как стало известно, с этим ребёнком звёздная пара познакомилась во время своего визита в страну в 2015 году.

Напомним, в настоящий момент семья воспитывает троих детей. Ранее Ким рассказывала, что беременность ей далась очень тяжело, в связи с чем последнего ребёнка вынашивала суррогатная мать. Что же касается Канье, то он хочет семерых детей.

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Сергей Сурепин
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