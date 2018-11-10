Кузнецова навестила в больнице детей, пострадавших от рук керченского стрелка

Шесть раненых уже находятся в палате общей терапии и идут на поправку, две девочки — всё ещё в реанимации.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова накануне, 9 ноября, навестила детей, пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже и находящихся на лечении в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ). Об этом информирует пресс-служба детского омбудсмена.

— Сейчас в Центре доктора Рошаля находятся восемь учащихся керченского колледжа. Шестеро уже переведены в палаты общей терапии и уверенно идут на поправку. Две девочки пока в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации. Детский омбудсмен посетила оба отделения, пообщалась с родителями детей, побеседовала с медперсоналом, — отмечается в сообщении.

В аппарате омбудсмена отметили, что Кузнецова обсудила с мамой пострадавшей девочки вопрос получения положенной денежной помощи. Деньги поступили на счёт ребёнка, но в настоящее время законный представитель не может снять эти средства из-за отказа банка, который ссылается на отсутствие разрешения на снятие средств от органов опеки и попечительства.

— Уполномоченный по правам ребёнка планирует обратиться к руководству банка, а также к финансовому омбудсмену, — говорится в сообщении пресс-службы.