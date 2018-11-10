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Регион
Опубликовано 10 ноября 2018, 14:16

Авторы Diablo хотят завоевать аудиторию геймеров без консолей и компьютеров

Фото: &copy; Twitter / GIBiz

Фото: © Twitter / GIBiz

По словам разработчиков из компании Blizzard, в настоящий момент они продумывают план работы с новыми игроками.

Джей Аллен Брэк (президент Blizzard) считает, что мобильная версия игры Diablo привлечёт внимание новой аудитории к серии. Он уверен, что это произойдёт даже несмотря на негатив со стороны фанатов — Брэк считает, что игра будет крайне аутентичной.

По словам Джея, в настоящий момент предельно понятно, что многие геймеры хотят получить новый контент на консолях и ПК. Несмотря на это, в Blizzard уверены, что мобильный рынок — самый большой, поэтому его нельзя игнорировать.

В настоящий момент нет информации, когда выйдет игра Diablo: Immortal. Релиз ожидается в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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