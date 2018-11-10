Автор "Игры престолов" не смог договориться с каналом о названии будущего шоу

На этой неделе Джордж Р.Р. Мартин снова вышел на связь в своём блоге, чтобы поделиться новой информацией.

Писатель анонсировал выход книги-приквела "Игры престолов". Работа получила название Fire & Blood, она выходит 20 ноября.

По словам Мартина, телеканал HBO довёл до его сведения, что приквел Джейн Голдман не получил название "Долгая ночь". Это название предпочитал сам Мартин. По словам писателя, в настоящий момент завершается кастинг, но большей информацией он не может поделиться.