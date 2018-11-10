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Опубликовано 10 ноября 2018, 14:24

Автор "Игры престолов" не смог договориться с каналом о названии будущего шоу

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

На этой неделе Джордж Р.Р. Мартин снова вышел на связь в своём блоге, чтобы поделиться новой информацией.

Писатель анонсировал выход книги-приквела "Игры престолов". Работа получила название Fire & Blood, она выходит 20 ноября.

По словам Мартина, телеканал HBO довёл до его сведения, что приквел Джейн Голдман не получил название "Долгая ночь". Это название предпочитал сам Мартин. По словам писателя, в настоящий момент завершается кастинг, но большей информацией он не может поделиться.

Также Мартин рассказал, что в настоящий момент в разработке находится ещё несколько сериалов, которые будут наследниками "Игры престолов". Все подробности озвучены будут позже.

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Сергей Сурепин
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