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Регион
Опубликовано 11 ноября 2018, 05:19

Дэдпул оседлал рождественского оленя. Это реклама детской версии фильма

Маркетинговая машина ленты второго "Дэдпула" продолжает удивлять не только новичков, но и преданных фанатов.

Фото: &copy; Twitter / n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Изначально герой Райана Рейнольдса сыграл художника, выступал в поддержку борьбы против раковых болезней, а также выходил в LEGO-стилистике. Теперь персонаж засветился верхом на олене Рудольфе — верном рождественском помощнике Санта-Клауса.

Новый постер — часть рекламной кампании детской версии фильма "Дэдпул-2". Согласно информации, которая указана на постере, этот фильм обойдётся без слов на букву F.

Облегчённая версия ленты выходит в прокат 12 декабря 2018 года.

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Сергей Сурепин
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