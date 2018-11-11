Дэдпул оседлал рождественского оленя. Это реклама детской версии фильма
Маркетинговая машина ленты второго "Дэдпула" продолжает удивлять не только новичков, но и преданных фанатов.
Фото: © Twitter / n_novosti
Изначально герой Райана Рейнольдса сыграл художника, выступал в поддержку борьбы против раковых болезней, а также выходил в LEGO-стилистике. Теперь персонаж засветился верхом на олене Рудольфе — верном рождественском помощнике Санта-Клауса.
Новый постер — часть рекламной кампании детской версии фильма "Дэдпул-2". Согласно информации, которая указана на постере, этот фильм обойдётся без слов на букву F.
Облегчённая версия ленты выходит в прокат 12 декабря 2018 года.