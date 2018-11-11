Дэдпул оседлал рождественского оленя. Это реклама детской версии фильма

Изначально герой Райана Рейнольдса сыграл художника, выступал в поддержку борьбы против раковых болезней, а также выходил в LEGO-стилистике. Теперь персонаж засветился верхом на олене Рудольфе — верном рождественском помощнике Санта-Клауса.