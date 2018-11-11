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Опубликовано 11 ноября 2018, 05:33

Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи пищи

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Группа австрийских и немецких учёных изучила поведение приматов, которые обитают в зоопарке Лейпцига.

Научные специалисты пришли к выводу, что способности орангутанов могут быть выше, чем считалось ранее, сообщает журнал Nature. Доказать это удалось благодаря эксперименту с крючком.

Приматам показывали прозрачную вертикальную трубу — на её дне находилась награда. Достать её лапой нельзя, но животным предложили инструмент в виде прямой проволоки. После этого им показали горизонтальную трубу, а также изогнутую проволоку.

Абсолютно каждый из приматов без проблем справился с поставленной задачей. Они сгибали проволоку, чтобы достать предмет из вертикальной трубы, а для горизонтальной — выпрямляли. Двум орангутанам для этого потребовалась только пара секунд.

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Сергей Сурепин
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