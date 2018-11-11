Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи пищи
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Группа австрийских и немецких учёных изучила поведение приматов, которые обитают в зоопарке Лейпцига.
Научные специалисты пришли к выводу, что способности орангутанов могут быть выше, чем считалось ранее, сообщает журнал Nature. Доказать это удалось благодаря эксперименту с крючком.
Приматам показывали прозрачную вертикальную трубу — на её дне находилась награда. Достать её лапой нельзя, но животным предложили инструмент в виде прямой проволоки. После этого им показали горизонтальную трубу, а также изогнутую проволоку.
Абсолютно каждый из приматов без проблем справился с поставленной задачей. Они сгибали проволоку, чтобы достать предмет из вертикальной трубы, а для горизонтальной — выпрямляли. Двум орангутанам для этого потребовалась только пара секунд.