Warframe побила рекорд посещаемости в Steam
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Обновление Fortuna с новыми локацией и заданиями вернуло интерес геймеров к игре.
Warframe установила новый рекорд посещаемости в Steam. 9 ноября игру одновременно зашло 131 766 человек. Об этом свидетельствует статистика Steam Charts.
Обновление рекорда связывается с выходом апдейта Fortuna. С ним в игре появилась новая локация для свободного прохождения, где можно выполнять задания, исследовать местность, рыбачить и собирать ресурсы.
Предыдущий рекорд в Warframe был поставлен летом. В июне этого года в определенный отрезок времени игру запустили одновременно около 129 тысяч человек.