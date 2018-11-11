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Опубликовано 11 ноября 2018, 16:43

Warframe побила рекорд посещаемости в Steam

Фото: &copy;&nbsp;Warframe

Фото: © Warframe

Обновление Fortuna с новыми локацией и заданиями вернуло интерес геймеров к игре.

Warframe установила новый рекорд посещаемости в Steam. 9 ноября игру одновременно зашло 131 766 человек. Об этом свидетельствует статистика Steam Charts.

Обновление рекорда связывается с выходом апдейта Fortuna. С ним в игре появилась новая локация для свободного прохождения, где можно выполнять задания, исследовать местность, рыбачить и собирать ресурсы.

Предыдущий рекорд в Warframe был поставлен летом. В июне этого года в определенный отрезок времени игру запустили одновременно около 129 тысяч человек.

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Денис Марков
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