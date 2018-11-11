Warframe побила рекорд посещаемости в Steam

Обновление Fortuna с новыми локацией и заданиями вернуло интерес геймеров к игре.

Warframe установила новый рекорд посещаемости в Steam. 9 ноября игру одновременно зашло 131 766 человек. Об этом свидетельствует статистика Steam Charts.

Обновление рекорда связывается с выходом апдейта Fortuna. С ним в игре появилась новая локация для свободного прохождения, где можно выполнять задания, исследовать местность, рыбачить и собирать ресурсы.