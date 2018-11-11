Fortnite на Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши
Такой способ управления усовершенствует геймплей популярной игры. Приставка может получить беспроводные клавиатуру и мышь.
Обложка видео: youtube.com/IGN
Fortnite на Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши. Об этом сообщает CNET.
Такой способ управления усовершенствует геймплей игры. Ранее сообщалось, что поддержку клавиатуры и мыши также получит Warframe для Xbox One.
Эксклюзивным партнёром Microsoft станет Razer. Производитель электроники и аксессуаров выпустит беспроводные клавиатуру и мышь в 2019 году. Первые модели будут презентованы на CES 2019 в начале января.
Ранее Fortnite побила свой рекорд по количеству одновременно зашедших игроков. Тогда игру запустили одновременно 8,3 миллиона человек. Одна из причин достижения такого показателя — запуск игры в Южной Корее.