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Опубликовано 11 ноября 2018, 18:00

Fortnite на Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши

Такой способ управления усовершенствует геймплей популярной игры. Приставка может получить беспроводные клавиатуру и мышь.

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/IGN

Обложка видео: youtube.com/IGN

Fortnite на Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши. Об этом сообщает CNET.

Такой способ управления усовершенствует геймплей игры. Ранее сообщалось, что поддержку клавиатуры и мыши также получит Warframe для Xbox One.

Эксклюзивным партнёром Microsoft станет Razer. Производитель электроники и аксессуаров выпустит беспроводные клавиатуру и мышь в 2019 году. Первые модели будут презентованы на CES 2019 в начале января.

Ранее Fortnite побила свой рекорд по количеству одновременно зашедших игроков. Тогда игру запустили одновременно 8,3 миллиона человек. Одна из причин достижения такого показателя — запуск игры в Южной Корее.

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Денис Марков
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