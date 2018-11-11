В Португалии истребители сопроводили лайнер Air Astana после сигнала SOS
Фото: © Twitter/HorizonMalta
В результате проблем управления и контроля самолёт смог приземлиться в аэропорту Бежа с третьей попытки.
Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Португалии сопроводили из-за возникших технических проблем самолёт казахстанской авиакомпании AirAstana. В нём находились шестеро членов экипажа без пассажиров.
BREAKING: Air Astana #KC1388 out of Lisbon is squawking 7700 General Emergency. Just told scrambled Portuguese Air Force pilot on frequency he is planning to ditch in the sea - "uncontrollable aircraft". Listen live via @liveatc : https://t.co/BQhFiAjPIdhttps://t.co/sBCTVAgcii pic.twitter.com/G8C89E4GjB— Airport Webcams (@AirportWebcams) November 11, 2018
По данным агентства AP, у самолёта появились проблемы с управлением и контролем. В итоге лайнер смог приземлиться в аэропорту Бежа только с третьей попытки, сообщает газета Jornal de Noticias. Членам экипажа оказана медицинская помощь.