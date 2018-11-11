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Регион
Опубликовано 11 ноября 2018, 21:13

В Португалии истребители сопроводили лайнер Air Astana после сигнала SOS

Фото: &copy; Twitter/HorizonMalta

Фото: © Twitter/HorizonMalta

В результате проблем управления и контроля самолёт смог приземлиться в аэропорту Бежа с третьей попытки.

Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Португалии сопроводили из-за возникших технических проблем самолёт казахстанской авиакомпании AirAstana. В нём находились шестеро членов экипажа без пассажиров.

По данным агентства AP, у самолёта появились проблемы с управлением и контролем. В итоге лайнер смог приземлиться в аэропорту Бежа только с третьей попытки, сообщает газета Jornal de Noticias. Членам экипажа оказана медицинская помощь.

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Анна Лебедева
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