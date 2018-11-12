Valve разработает новый VR-шлем и игру вселенной Half Life под него

Компания самостоятельно создаст гарнитуру дополненной реальности и разработает под неё игру из легендарной франшизы.

В Сети появились снимки VR-гарнитуры, самостоятельно разработанной компанией Valve. Об этом сообщает UploadVR.

Предыдущие VR-очки компания разрабатывала совместно с HTC Vive. Кажется, теперь она взялась за следующую модель и произведёт её уже самостоятельно. На то, что слитая в Сеть гарнитура принадлежит Valve, указывает логотип компании на печатной плате.

Сообщается, что вместе со шлемом может выйти игра Half-Life VR. Она станет продолжением легендарной франшизы Valve Half-Life.