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Опубликовано 12 ноября 2018, 10:24

Valve разработает новый VR-шлем и игру вселенной Half Life под него

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Компания самостоятельно создаст гарнитуру дополненной реальности и разработает под неё игру из легендарной франшизы.

В Сети появились снимки VR-гарнитуры, самостоятельно разработанной компанией Valve. Об этом сообщает UploadVR.

Предыдущие VR-очки компания разрабатывала совместно с HTC Vive. Кажется, теперь она взялась за следующую модель и произведёт её уже самостоятельно. На то, что слитая в Сеть гарнитура принадлежит Valve, указывает логотип компании на печатной плате.

Сообщается, что вместе со шлемом может выйти игра Half-Life VR. Она станет продолжением легендарной франшизы Valve Half-Life.

В 2016 году Valve начала сотрудничать с HTC Vive. Также известно, что над виртуальной реальностью начала работать компания Nintendo для приставки Switch.

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Денис Марков
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