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Опубликовано 12 ноября 2018, 09:55

Сервис для создания GIF-анимации провёл собственный фестиваль

Фото: &copy;&nbsp;giphy

Фото: © giphy

В рамках этого мероприятия организаторы показывали исключительно "гифки" и выбрали лучшую из них.

Сервис Giphy (предназначен для обмена анимированными изображениями) организовал собственный кинофестиваль. Мероприятие получило название Giphy's Film Fest и прошло в Нью-Йорке. Об этом сообщает Engadget.

Участие в конкурсе принимали только "гифки". Максимальная продолжительность — 18 секунд. Анимации создавались профессиональными режиссёрами или фотографами. Главный приз получило видео с волнами у берегов Исландии.

По словам организаторов, этот конкурс предназначен для того, чтобы показать, как "гифки" могут быть частью индустрии развлечений. Они сравнивают анимации с мини-фильмами.

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Сергей Сурепин
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