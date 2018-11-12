Сервис для создания GIF-анимации провёл собственный фестиваль
Фото: © giphy
В рамках этого мероприятия организаторы показывали исключительно "гифки" и выбрали лучшую из них.
Сервис Giphy (предназначен для обмена анимированными изображениями) организовал собственный кинофестиваль. Мероприятие получило название Giphy's Film Fest и прошло в Нью-Йорке. Об этом сообщает Engadget.
Участие в конкурсе принимали только "гифки". Максимальная продолжительность — 18 секунд. Анимации создавались профессиональными режиссёрами или фотографами. Главный приз получило видео с волнами у берегов Исландии.
По словам организаторов, этот конкурс предназначен для того, чтобы показать, как "гифки" могут быть частью индустрии развлечений. Они сравнивают анимации с мини-фильмами.