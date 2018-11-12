Некрасивый, как Земфира: рэпер FACE выпустил новую песню
Фото: © Кадр из видео YouTube
Новая композиция российского артиста подходит тем, кому не понравился его последний альбом.
Российский рэпер FACE (Иван Дрёмин) выпустил новый трек. Песня получила название "Земфира". Отрезок из этого трека артист ранее показывал на своей странице в "Инстаграме".
Свою новую композицию FACE посвятил событиям, которые произошли в июле. Тогда певица Земфира решила выйти в социальные сети с критикой молодых певиц, которые становятся популярными. В частности, она заявила, что ей не нравится певица Гречка, которую начали сравнивать с Земфирой. Также она заявила, что у певицы Монеточки ужасный голос.
Напомним, 13 октября рэпер FACE анонсировал новый альбом. Будущий релиз будет называться Slime. Подробности о релизе пока не раскрываются.