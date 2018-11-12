Некрасивый, как Земфира: рэпер FACE выпустил новую песню

Свою новую композицию FACE посвятил событиям, которые произошли в июле. Тогда певица Земфира решила выйти в социальные сети с критикой молодых певиц, которые становятся популярными. В частности, она заявила, что ей не нравится певица Гречка, которую начали сравнивать с Земфирой. Также она заявила, что у певицы Монеточки ужасный голос.