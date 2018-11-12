Один час в день. В Госдуме предложили ограничить работу Instagram

Обычному россиянину будет вполне достаточно этого времени, чтобы выложить "фотографию грибочков", уверен автор инициативы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лимитировать работу социальной сети Instagram в России. По мнению парламентария, лайкам и фотографиям следует уделять не больше одного часа в день. Причём запрет, по его словам, необходимо распространить на всех российских пользователей, сделав исключение лишь для связанных с соцсетью профессиональных компаний.

— Все эти Instagram-блогеры работают без налогов — налоги не платят, берут деньги за посты в Instagram, рекламируют на своих прокачанных попах и "утиных" губах всякую косметику. Всё это идёт без контроля, — приводит рассуждение Милонова агентство "Москва". — Конечно, нужно с этим делом завязывать и, предположим, ввести лимит на Instagram такой, чтобы у человека не было возможности сидеть там круглые сутки.

В качестве аналогии депутат привёл возрастные ограничения на продажу сигарет и алкоголя, которые действуют в нашей стране, а также ограничения по времени продажи спиртного в магазинах.

— Обычному человеку достаточно полчаса, ну, час максимум, чтобы поместить фотографию листиков, грибочков, "мы делаем шашлыки" и так далее, — добавил он.