Microsoft назвала Xbox One X лучшей консолью на данный момент

Об этом американская корпорация сообщила в новом рекламном ролике, который посвящён "чёрной пятнице".

В рамках фестиваля X018 компания Microsoft сообщила о том, что Xbox One X получит скидку в рамках "чёрной пятницы". Приобрести игровую консоль можно будет на 100 долларов дешевле — за 400 долларов.

Американская корпорация планирует активно продвигать свою консоль во время рождественского сезона. В своём новом рекламном видео Microsoft сообщила о том, что Xbox One X — лучшая консоль на данный момент.