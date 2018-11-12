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Опубликовано 12 ноября 2018, 10:16

Microsoft назвала Xbox One X лучшей консолью на данный момент

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Об этом американская корпорация сообщила в новом рекламном ролике, который посвящён "чёрной пятнице".

В рамках фестиваля X018 компания Microsoft сообщила о том, что Xbox One X получит скидку в рамках "чёрной пятницы". Приобрести игровую консоль можно будет на 100 долларов дешевле — за 400 долларов.

Американская корпорация планирует активно продвигать свою консоль во время рождественского сезона. В своём новом рекламном видео Microsoft сообщила о том, что Xbox One X — лучшая консоль на данный момент.

В частности, разработчики рассказали о том, что блокбастер Red Dead Redemption 2 лучше всего работает на Xbox One X. Игра запускается на консоли в 4К-разрешении.

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Сергей Сурепин
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