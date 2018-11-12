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Опубликовано 12 ноября 2018, 10:26

Valve начала собирать деньги с желающих купить игру Artifact

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Покупатели нового проекта получат две полные колоды для начинающих, а также пять виртуальных билетов на игровые мероприятия.

Студия Valve начала собирать предварительные заказы на коллекционную карточную игру под названием Artifact. Приобрести её можно в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Покупатели новой игры получат две полные колоды для начинающих, десять наборов карт "Призыв к оружию" (в каждом наборе находится 12 случайных карт), а также пять виртуальных билетов на игровые мероприятия. Сама игра базируется на вселенной Dota 2, а за разработку отвечал Ричард Гарфилд (создатель другой культовой игры Magic: The Gathering).

Доступ к игре можно получить за 1390 рублей. Сама игра будет доступна уже 28 ноября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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