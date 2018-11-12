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Регион
Опубликовано 12 ноября 2018, 10:36

Фильм "Богемская рапсодия" лидирует в российском прокате вторые выходные подряд

Кадр фильма &ldquo;Богемская рапсодия&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Богемская рапсодия”/ © Кинопоиск

Кинолента, которая повествует о музыкальной группе Queen, собрала уже 223 миллиона рублей.

Драма "Богемская рапсодия" (о британской группе Queen и её солисте Фредди Меркьюри) удерживает лидерство в российских кинотеатрах. Это происходит уже вторую неделю подряд (премьера фильма состоялась 1 ноября).

За выходные фильм Брайана Сингера собрал 223 миллиона рублей. Второе место заняла лента "Девушка, которая застряла в паутине". Фильм собрал за первые четыре дня проката 87,5 миллиона рублей.

На третьем месте оказался фильм "Оверлорд". Военная драма Джулиуса Эйвери собрала 66,4 миллиона рублей. Фильм вышел в прокат 8 ноября.

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Сергей Сурепин
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