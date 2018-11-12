Фильм "Богемская рапсодия" лидирует в российском прокате вторые выходные подряд

Кинолента, которая повествует о музыкальной группе Queen, собрала уже 223 миллиона рублей.

Драма "Богемская рапсодия" (о британской группе Queen и её солисте Фредди Меркьюри) удерживает лидерство в российских кинотеатрах. Это происходит уже вторую неделю подряд (премьера фильма состоялась 1 ноября).

За выходные фильм Брайана Сингера собрал 223 миллиона рублей. Второе место заняла лента "Девушка, которая застряла в паутине". Фильм собрал за первые четыре дня проката 87,5 миллиона рублей.