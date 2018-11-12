Насильник решил избежать тюрьмы. Он притворился мёртвым и пожалел

В США суд вынес приговор профессиональному рыбаку из штата Аляска, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать наказания за изнасилование.

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года, сообщает издание ADN. Райан Меганэк (35 лет) обвинялся в сексуальном нападении на женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото © Courtesy U.S. Attorney’s Office

У мужчины уже была судимость за совершение сексуального преступления. В связи с этим ему грозило продолжительное заключение в тюрьме. Мужчина решил избежать его, поэтому заручился поддержкой своей девушки — 25-летней Айви Родригез.

После этого Меганэк разбил лагерь недалеко от дома своей матери и сделал там запасы провизии на несколько дней. Также он затопил свою лодку, чтобы подстроить свою смерть. Девушка Родригез сообщила, что мужчина погиб, но позже призналась, что он всё же жив.