Бездомный в Канаде нашёл на свалке оригинальный рисунок "Бемби"

Как удалось установить, местный продавец решил воспользоваться случаем и помочь ему поменять свою жизнь.

Бездомный по имени Адам в Канаде нашёл детскую апликацию. Она оказалась на самом деле подлинной раскадровкой мультфильма "Бемби" студии Disney. Об этом сообщило издание CBC.

Выяснить это удалось после того, как мужчина продал рисунок за 20 долларов. Его купил местный торговец Александр Архиболд. Сама аппликация была оформлена в рамку. Когда продавец решил её снять, то он обнаружил, что поделка датирована 1937 годом.

Он опубликовал информацию в Сети и установил настоящую судьбу находки. Раскадровку решил купить человек, который ранее тоже был бездомным. Он назвал сумму в 3,7 тысячи долларов.