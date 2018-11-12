Геймеры пожаловались на невозможность удалить бета-версию Fallout 76

По всей видимости, игрокам придётся дожидаться момента, когда компания Bethesda включит серверы.

В начале ноября 2018 года к концу подошло бета-тестирование игры Fallout 76. После того как разработчики отключили онлайн-серверы, геймеры столкнулись с новой проблемой — они не смогли удалить временный клиент.

Как оказалось, чтобы сделать это, нужно, чтобы компания Bethesda вновь включила онлайн-серверы. Без соединения клиент попросту не удаляется. В ошибке, которая возникает при удалении, сообщается, что игру нельзя удалить и пользователю стоит её приобрести.