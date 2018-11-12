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Опубликовано 12 ноября 2018, 12:43

Геймеры пожаловались на невозможность удалить бета-версию Fallout 76

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

По всей видимости, игрокам придётся дожидаться момента, когда компания Bethesda включит серверы.

В начале ноября 2018 года к концу подошло бета-тестирование игры Fallout 76. После того как разработчики отключили онлайн-серверы, геймеры столкнулись с новой проблемой — они не смогли удалить временный клиент.

Как оказалось, чтобы сделать это, нужно, чтобы компания Bethesda вновь включила онлайн-серверы. Без соединения клиент попросту не удаляется. В ошибке, которая возникает при удалении, сообщается, что игру нельзя удалить и пользователю стоит её приобрести.

Ранее мы писали о том, что известно о Fallout 76 — самой ожидаемой игре ноября 2018 года. Сама игра выходит 14 ноября.

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Сергей Сурепин
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