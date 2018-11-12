Энтузиаст собрал портрет главного героя Red Dead Redemption 2 из 29 тысяч домино

Автор опубликованного видео начал работать над этим проектом ещё до того, как вышла игра.

Релиз Red Dead Redemption 2 состоялся несколько недель назад. Фанаты решили не оставлять это событие, поэтому начали всячески отмечать выход ковбойского боевика.

Пользователь YouTube под псевдонимом TheDominoKing собрал портрет главного героя Артура Моргана из домино. Для этого ему пришлось потратить 29375 камней домино.