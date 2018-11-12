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Опубликовано 12 ноября 2018, 13:02

Геймер сыграл на фортепиано в Fortnite одну из главных песен XX века

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Соответствующее видео опубликовал пользователь форума Reddit под псевдонимом handsomehawke.

Геймер воссоздал в видео вступление одной из самых известных песен XX века. Речь идёт о композиции Don’t Stop Believin’, авторство которой принадлежит группе Journey.

Игра Fortnite не только популярна, но она ещё и оставляет геймерам пространство для творчества. На этот раз фанат воспользовался клавишами, которые расположены между Стихийной свалкой и Приятным парком.

Весь процесс "пропрыжки" по клавишам и склеивания кадров занял у геймера около двух часов. Оригинал можно послушать ниже. Сама песня официально является самой продаваемой в прошлом столетии — только в США было реализовано более семи миллионов копий.

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Сергей Сурепин
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