Геймер сыграл на фортепиано в Fortnite одну из главных песен XX века
Фото © Epic Games
Соответствующее видео опубликовал пользователь форума Reddit под псевдонимом handsomehawke.
Геймер воссоздал в видео вступление одной из самых известных песен XX века. Речь идёт о композиции Don’t Stop Believin’, авторство которой принадлежит группе Journey.
Игра Fortnite не только популярна, но она ещё и оставляет геймерам пространство для творчества. На этот раз фанат воспользовался клавишами, которые расположены между Стихийной свалкой и Приятным парком.
Весь процесс "пропрыжки" по клавишам и склеивания кадров занял у геймера около двух часов. Оригинал можно послушать ниже. Сама песня официально является самой продаваемой в прошлом столетии — только в США было реализовано более семи миллионов копий.