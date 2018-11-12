Геймер сыграл на фортепиано в Fortnite одну из главных песен XX века

Соответствующее видео опубликовал пользователь форума Reddit под псевдонимом handsomehawke.

Геймер воссоздал в видео вступление одной из самых известных песен XX века. Речь идёт о композиции Don’t Stop Believin’, авторство которой принадлежит группе Journey.

Игра Fortnite не только популярна, но она ещё и оставляет геймерам пространство для творчества. На этот раз фанат воспользовался клавишами, которые расположены между Стихийной свалкой и Приятным парком.