Путин подписал закон о праве парламентариев отказываться от надбавок к пенсиям

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам и сенаторам отказываться от особых надбавок к пенсиям. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, если парламентарий добровольно откажется от ежемесячной доплаты к пенсии, то повторно такая доплата не устанавливается.