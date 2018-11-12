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Регион
Опубликовано 12 ноября 2018, 16:15

Путин подписал закон о праве парламентариев отказываться от надбавок к пенсиям

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам и сенаторам отказываться от особых надбавок к пенсиям. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, если парламентарий добровольно откажется от ежемесячной доплаты к пенсии, то повторно такая доплата не устанавливается.

Законопроект был принят Госдумой 25 октября и одобрен Совфедом 7 ноября. В силу он вступает 1 января 2019 года.

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Янковская Ольга
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