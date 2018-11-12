Путин подписал закон о праве парламентариев отказываться от надбавок к пенсиям
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам и сенаторам отказываться от особых надбавок к пенсиям. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, если парламентарий добровольно откажется от ежемесячной доплаты к пенсии, то повторно такая доплата не устанавливается.
Законопроект был принят Госдумой 25 октября и одобрен Совфедом 7 ноября. В силу он вступает 1 января 2019 года.