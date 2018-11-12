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Опубликовано 12 ноября 2018, 19:48

В Marvel рассказали, почему Танос почти не убивал супергероев в "Мстителях"

Лента "Мстители: Война бесконечности" известна своим мрачным финалом, в котором погибает половина обитателей Вселенной.

Фото: &copy; Marvel

Фото: © Marvel

Невзирая на практически завершённую Перчатку бесконечности, в серии боёв в финальной трети фильма главный злодей Танос убил только одного героя — Вижена. Остальные персонажи погибли после того, как он сделал финальный щелчок пальцами, сообщает издание Wegotthiscovered.

В очередном интервью Райан Мейнердинг (глава визуального департамента студии Marvel) рассказал, почему титан был таким сдержанным, хоть и безумным. По словам Райана, план по сбору всех Камней бесконечности приводит Таноса к такому могуществу, что он становится более спокойным, целеустремлённым и здравомыслящим.

Сотрудник Marvel заявил, что Таноса больше не беспокоит убийство героев. Благодаря Камням бесконечности титан может добиться всего, чего он хотел.

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Сергей Сурепин
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