В Marvel рассказали, почему Танос почти не убивал супергероев в "Мстителях"

Невзирая на практически завершённую Перчатку бесконечности, в серии боёв в финальной трети фильма главный злодей Танос убил только одного героя — Вижена. Остальные персонажи погибли после того, как он сделал финальный щелчок пальцами, сообщает издание Wegotthiscovered.

В очередном интервью Райан Мейнердинг (глава визуального департамента студии Marvel) рассказал, почему титан был таким сдержанным, хоть и безумным. По словам Райана, план по сбору всех Камней бесконечности приводит Таноса к такому могуществу, что он становится более спокойным, целеустремлённым и здравомыслящим.