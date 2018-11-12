Киберспортивная команда проиграла из-за игрока, который решил выпить энергетик

Игрок из австралийской команды Avant допустил фатальную ошибку во время турнира. Всё из-за того, что ему захотелось выпить.

Геймер должен был следить за установленной бомбой. Игра проходила на популярной карте Dust 2. Геймер решил, что победа будет за его командой, поэтому решил выпить энергетик. Именно в этот момент команда соперника разминировала бомбу и одержала победу.