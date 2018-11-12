Disney показала новую часть "Истории игрушек"

Студия показала дебютный тизер "Истории игрушек — 4". Благодаря этому становится понятно, кто точно вернётся в новой части. Других подробностей пока нет.

Из описания к фильму известно, что Вуди всегда знал своё место и заботился о своём партнёре — будь то Бонни или Энди. "Однако, когда у Бонни появляется новомодная игрушка Форки, банда ковбоя отправится в очередное путешествие, где познает истинный размах окружающего игрушки мира", — сообщили авторы ленты.