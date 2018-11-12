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Регион
Опубликовано 12 ноября 2018, 14:42

Disney показала новую часть "Истории игрушек"

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Disney&bull;Pixar

Фото: © Кадр из видео YouTube/Disney•Pixar

Американская компания совместно со студией Pixar постепенно начинает подогревать интерес к четвёртому мультфильму.

Студия показала дебютный тизер "Истории игрушек — 4". Благодаря этому становится понятно, кто точно вернётся в новой части. Других подробностей пока нет.

Из описания к фильму известно, что Вуди всегда знал своё место и заботился о своём партнёре — будь то Бонни или Энди. "Однако, когда у Бонни появляется новомодная игрушка Форки, банда ковбоя отправится в очередное путешествие, где познает истинный размах окружающего игрушки мира", — сообщили авторы ленты.

Премьера будущего мультфильма состоится 20 июня 2019 года.

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Сергей Сурепин
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