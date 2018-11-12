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Опубликовано 12 ноября 2018, 19:46

Вышел первый трейлер "Детектива Пикачу" с Райаном Рейнольдсом

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Warner Bros. Pictures

Фото: © Кадр из видео YouTube/Warner Bros. Pictures

Премьера будущей картины про самого популярного покемона доберётся до кинотеатров 11 мая.

Сюжет фильма рассказывает о том, как сын частного детектива, который пропал, хочет разгадать тайну его исчезновения. В этом деле юному Тиму помогать будет бывший напарник отца — Детектив Пикачу.

Место действия — Райм-Сити. В этом городе люди и покемоны живут вместе. Постановщик ленты — Роб Леттерман (работал над "Подводной братвой" и "Монстрами против пришельцев"). Сына сыщика сыграл Джастис Смит ("Мир Юрского периода — 2"). Детектива Пикачу озвучил Райан Рейнсольдс ("Дэдпул").

Премьера фильма запланирована на 11 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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