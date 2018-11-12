Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли
Стен Ли. Фото: twitter/MtDewPapi
Ушёл из жизни в возрасте 95 лет создатель вселенной Marvel Стэн Ли. Как передаёт TMZ, об этом сообщила дочь.
#BREAKING: Legendary Comic-Book Writer, Publisher and Film Producer Stan Lee Has Died. R.I.P. https://t.co/SXjlavNILF— TMZ (@TMZ) November 12, 2018
Отмечается, что смерть настигла Стэна Ли в медицинском центре, куда его отвезли из своего дома в Голливуде.
В последнее время у создателя вселенной Marvel было несколько обострений разных заболеваний. В частности, он перенёс пневмонию.
В июле прошлого года ушла из жизни его супруга.