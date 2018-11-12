Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2018, 18:52

Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли

Стен Ли. Фото:&nbsp;twitter/MtDewPapi

Стен Ли. Фото: twitter/MtDewPapi

Ушёл из жизни в возрасте 95 лет создатель вселенной Marvel Стэн Ли. Как передаёт TMZ, об этом сообщила дочь.

Отмечается, что смерть настигла Стэна Ли в медицинском центре, куда его отвезли из своего дома в Голливуде.

В последнее время у создателя вселенной Marvel было несколько обострений разных заболеваний. В частности, он перенёс пневмонию.

В июле прошлого года ушла из жизни его супруга.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • голливуд
  • США
  • Marvel
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar