Дмитрий Медведев прибыл в Палермо на международную конференцию по Ливии
Отель Villa Igiea где проходит конференция. Фото: © Flickr/JLorenzVO
Российская делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым прибыла в Палермо на Сицилии для участия в международной конференции по урегулированию в Ливии. Представители 30 стран должны обсудить план действий по примирению враждующих политических сил в стране и проведению там выборов в 2019 году.
План урегулирования был предложен специальным посланником ООН по Ливии Гасаном Саламэ.
Помимо представителей европейских, арабских и африканских стран на конференции ожидается командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. ТАСС сообщает, что помимо совместных мероприятий у него запланирована персональная встреча с премьером Италии Джузеппе Конте.