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Опубликовано 12 ноября 2018, 23:50

Дмитрий Медведев прибыл в Палермо на международную конференцию по Ливии

Отель Villa Igiea где проходит конференция.&nbsp;Фото: &copy; Flickr/JLorenzVO

Отель Villa Igiea где проходит конференция. Фото: © Flickr/JLorenzVO

Российская делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым прибыла в Палермо на Сицилии для участия в международной конференции по урегулированию в Ливии. Представители 30 стран должны обсудить план действий по примирению враждующих политических сил в стране и проведению там выборов в 2019 году.

План урегулирования был предложен специальным посланником ООН по Ливии Гасаном Саламэ.

Помимо представителей европейских, арабских и африканских стран на конференции ожидается командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. ТАСС сообщает, что помимо совместных мероприятий у него запланирована персональная встреча с премьером Италии Джузеппе Конте.

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Иван Комогорцев
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