"Покойся с миром": как знаменитости и фанаты простились со Стэном Ли
Фото: © Twitter / Marvel
12 ноября на 96-м году жизни умер создатель самых главных супергероев и знаковая личность среди фанатов комиксов.
Благодаря Стэну Ли появились люди X, Человек-паук, Железный человек и многие другие супергерои. С главным автором Marvel попрощались знаменитости.
We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz— Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 12, 2018
В частности, Хью Джекман (играл Росомаху) написал, что мир потерял творческого гения: "Стэн Ли был новатором в мире супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и... помог претворить в жизнь одного из его персонажей".
There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!— Chris Evans (@ChrisEvans) November 12, 2018
Актёр Крис Эванс (Капитан Америка) написал, что другого Стэна Ли никогда не будет: "На протяжении десятилетий он предоставлял и юношам, и старикам приключения, побег, комфорт, уверенность, вдохновение, силу, дружбу и радость. Он источал любовь и доброту и оставил неизгладимый след на стольких жизнях".
Также фото с Ли опубликовали Роберт Дауни — младший (Железный человек), Том Харди (Веном), Том Холланд (Человек-паук). Попрощался со Стэном Ли и Райан Рейнольдс (Дэдпул).
Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2018