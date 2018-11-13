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Опубликовано 12 ноября 2018, 21:46

"Покойся с миром": как знаменитости и фанаты простились со Стэном Ли

Фото: &copy; Twitter / Marvel

Фото: © Twitter / Marvel

12 ноября на 96-м году жизни умер создатель самых главных супергероев и знаковая личность среди фанатов комиксов.

Благодаря Стэну Ли появились люди X, Человек-паук, Железный человек и многие другие супергерои. С главным автором Marvel попрощались знаменитости.

В частности, Хью Джекман (играл Росомаху) написал, что мир потерял творческого гения: "Стэн Ли был новатором в мире супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и... помог претворить в жизнь одного из его персонажей".

Актёр Крис Эванс (Капитан Америка) написал, что другого Стэна Ли никогда не будет: "На протяжении десятилетий он предоставлял и юношам, и старикам приключения, побег, комфорт, уверенность, вдохновение, силу, дружбу и радость. Он источал любовь и доброту и оставил неизгладимый след на стольких жизнях".

Также фото с Ли опубликовали Роберт Дауни — младший (Железный человек), Том Харди (Веном), Том Холланд (Человек-паук). Попрощался со Стэном Ли и Райан Рейнольдс (Дэдпул).

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Сергей Сурепин
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